Профессор Эммануэль Тодд: ЕС давно раздувал пламя военного ужаса на Украине

Профессор Эммануэль Тодд прославился своей книгой о третьей мировой войне, которую ему пришлось издать не в родной Франции, а в Японии по политическим причинам. В своем выступлении в Католическом институте Вандеи он обвиняет в украинской трагедии ЕС.

Я думаю, что Европа сыграла свою роль в раздувании пламени военного ужаса на Украине. Во-первых, негативную роль сыграло расширение ЕС и НАТО до границ Украины. Во-вторых, еще в 2000-е обозначился выбор, перед которым ЕС поставил украинцев: или присоединиться к Евросоюзу, или присоединиться к Единому экономическому пространству (ЕЭП), где велико было влияние России. Именно ЕС не дал Украине сотрудничать и с Востоком, и с Западом, и это стало одной из причин военного конфликта. Это было жестокое решение ЕС, так как оно обрекало регион Донбасса и украинскую промышленность в целом на тяжкие испытания. То, что предложила Европа Украине, по сути это была деиндустриализация, превращение Украины в деревню. По-моему, цели, которые Германия преследовала на Украине, - это было прямо-таки невротическое преследование собственных экономических целей. Да, Германия - очаровательная страна, со многими качествами, которые дороги всем людям – в отношении Украины проявила себя не лучшим образом. Дошла просто до невроза…

Что я имею в виду? У немцев пунктик на том. что они должны оставаться экономической сверхдержавой. Между тем в Германии наблюдается демографический спад. Как немцы решили проблему? Во-первых, немцы расширили свою промышленность, размещая новые предприятия в Восточной Европе. Во-вторых, немцы перевезли восточноевропейских рабочих к себе. Причем это не столько касается Украины, сколько других стран бывшего советского блока. Это был пример демографического расхищения. То есть Германия использовала граждан этих стран, освободившихся, как она говорила, от коммунистического ига, для своих целей. И эти страны позволили уничтожить себя в демографическом плане. Хороший пример страны, из которой просто уехали на Запад ее граждане, – это Хорватия.

Главные "деятели" — Россия и США

Я считаю главными участниками украинской трагедии Россию и США. Я уверенно оставляю сейчас в стороне украинцев – хотя их роль в произошедшем тоже велика. Но в основном с самого начала тянущейся трагедии – это война между США и Россией. Я помню два выступления Путина в самом начале, когда он говорил об Украине. Когда я их слушал. У меня было впечатление, что я вижу, как передо мной делается история. И в чем был смысл этих выступлений? Фактически это был вызов НАТО, а не Киеву. Россия почувствовала себя достаточно сильной, чтобы бросить вызов НАТО. Стоит, по-моему, подробно описать ситуацию на Украине как противостояние россиян и американцев с помогающими американцам в основном тайными методами англичанами. Англичан тоже увлекла интрига на Украине. По-моему, это просто ошеломляюще.

Что касается описания событий на Украине, то тут у меня два авторитета. У меня было два любимца, когда началась война на Украине. Это Давид Тертри (David Teurtrie) и профессор Джон Миршаймер, которые помогли мне разобраться в ситуации, не слетев с катушек. Так вот, Джон Миршаймер говорил с самого начала, что все происходящее вполне объяснимо, ничего тут сложного нет. Россия заявила, что не допустит вступления Украины в НАТО; Россия также назвала недопустимым размещение инструкторов из числа американцев, англичан и поляков на Украине для создания эффективной украинской армии. Почему? Потому что это фактически делает Украину членом НАТО. Соответственно, Россия заявила, что это неприемлемо. Получается, что Россия вступила в превентивную войну, то есть, по сути, вела и ведет оборонительную войну.

От украинского конфликта к мировой войне

Когда говорят об американцах, британцах, поляках, речь не идет о всей Европе и даже не о Евросоюзе. Для меня одной характерных черт войны стало то, что Париж и Берлин, два столпа европейского сообщества, были вне поля зрения, а настоящей стратегической осью были Вашингтон, Лондон, Варшава и Киев. С самого начала ситуация на Украине развивалась по логике интерконтинентальной войны. И тут я выхожу на один из моих страхов: мне довольно рано стало ясно, что любой конфликт на Украине рискует перерасти в мировую войну. (37:40)

Китай как главный контекст

Был момент, когда все аналитики, включая меня, готовились анализировать, казалось, неизбежный конфликт между Китаем и США. И вот вдруг выясняется, что настоящий конфликт сейчас переместился в Восточную Европу, это конфликт между США и Россией.

Я могу предположить, хотя некоторые в это и не верят, что китайцы – в целом очень умный народ. Да-да, не смейтесь!.. Так вот, китайцы понимают, что, если Россию уничтожат, следующими будут они. И с самого начала у них не было другого выбора, кроме как поддержать русских, Россию. Отсюда я сделал вывод, что с участием в этом конфликте Китая нас ждет угроза мировой войны.

Конфликт будет мировым. Вспомните, как все на Западе недавно забеспокоились по поводу поставок китайского оружия России. Почему? Потому что мы правильно готовились к конфликту США и Китая. Этот конфликт нас еще ждет. А с промышленной точки зрения он будет означать столкновение и состязание между индустрией Китая и индустрией США. А Китай производит 30% всех станков в мире, в то время как США – всего 8%.

Британия как пример "новой дебильности"

...Что касается британцев, то в их политике есть элемент какого-то чистого безумия. Недавно ушедшая в отставку госпожа премьер Лиз Трасс напомнила мне, до какого дебилизма способны опуститься англичане. Это такая новая дебильность. Как страна, Британия больше всего деградировала из стран Западной Европы, но при этом она же - самая воинственная страна в нашем регионе, самая настроенная на войну. Каждый день министерство обороны Британии передает свои сводки: как там развивается ситуация на Украине, какие задействованы силы... Все как будто Британия остается мировой державой. Идут разговоры: как Британия вмешается в ситуацию на Тихом океане, еще там где-то... Но у Британии просто нет ресурсов для таких вмешательств. Это фиктивная воинственность, и это очень плохо для всего Запада. Потому что когда дает течь британский корабль - тонем мы все. Запад существует, мы все - жители Запада, хотим мы того или нет.