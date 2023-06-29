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Интерфакс-АВН

В Японии намерены создать военных микророботов, голограммы для отвлечения противника

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии в среду обнародовало план развития перспективных военных технологий, к реализации которого Токио планирует подключить частные структуры и исследовательские институты, сообщает "Киодо".

В частности, японские власти в течение следующего десятилетия хотят получить роботов размером с насекомое, самовосстанавливающиеся материалы, лазеры и сверхвысокочастотное оружие для уничтожения беспилотников, голограммы для отвлечения внимания противника.

Всего речь идет о новых разработках по 12 направлениям, включая создание защиты от электромагнитных волн и использование достижений науки для улучшения качества подготовки командного состава. Также власти хотят создать новую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую организацию при Агентстве по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии, но сроки создания этой структуры не указаны.

Согласно документу, военная сфера Японии нуждается в новых подходах, поскольку правительство имеет лишь ограниченные финансовые и людские ресурсы.

Власти составили список приоритетов на основе обновленных в декабре прошлого года руководящих положений в сфере оборонной стратегии и нацбезопасности.

Парламент Японии ранее принял военный бюджет, предусматривающий выделение рекордной для страны суммы - более $51 млрд - на нужды обороны в 2023 финансовом году.

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Страны
Япония
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