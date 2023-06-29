Китайское издание: НОАК моделирует сценарии «тотальной войны» на случай конфронтации с США

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В Народно-освободительной армии Китая занялись моделированием возможных сценариев «тотальной войны» с нападением на страну армий других государств. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По утверждению издания, согласно сценарию, Китай подвергается агрессии некоего «синего альянса». Хотя в штабе НОАК прямо не указывают страны, которые являются прототипом «синего альянса», но понятно, что речь идет о США и их союзниках.

В случае «тотальной войны» все ресурсы и силы страны должны быть сосредоточены для достижения победы над агрессором. Учитываются при этом не только возможности вооруженных сил, спецслужб, но и роль гражданского населения. В исследовании Фан Цаньсиня из отряда 91404 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в числе средств «синего альянса» указываются эсминцы класса Arleigh Burke, которые находятся на вооружении ВМС США.

Один из сценариев предусматривает, что на ВМС НОАК внезапно нападают флоты стран «синего альянса». Каждый из китайских кораблей подвергается атаке 11 ракетами и 3 торпедами с разных направлений, а силы РЭБ «синего альянса» генерируют помехи, в тридцать раз превосходящие силу сигнала китайских военных кораблей.

В результате таких действий противника, дальность обнаружения китайских радаров сокращается до 60% от первоначальной. Треть возможностей сил противовоздушной обороны утрачивается сразу после первой атаки противника, и лишь половина зенитных ракет ВМС НОАК успевает поразить воздушные цели неприятеля. Но и в такой ситуации китайские войска должны сопротивляться противнику.

Китайские военные эксперты предлагают перенести войну на территорию США, если ее не удастся избежать. В то же время, в Пекине обеспокоены тем, чтобы война не приняла характер ядерной, так как это угрожает катастрофическими последствиями для всего человечества.