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ТАСС

Презентация дизайна Российской орбитальной станции прошла в Строгановке

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Источник изображения: Роскосмос

Проект дизайна направили космонавтам, которые находятся на борту Международной космической станции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выпускники Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова представили дизайн внутреннего пространства базового модуля создаваемой Российской орбитальной станции в рамках защиты выпускных квалификационных работ, передает корреспондент ТАСС.

В университете была создана группа из студентов, которые выполняли поставленную задачу по заказу Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит Роскосмос). Так, выпускник-магистр Кирилл Борисов проектировал систему оборудования для функционирования РОС, в которую входят элементы служебных систем, оборудование, инфографика, освещение, выпускники-бакалавры Кирилл Никольский, Анастасия Шагалова и Арсений Шиманаев - командный центр РОС, жилую зону (стол, велотренажер, беговая дорожка) и зону визуальных наблюдений, включающую иллюминаторы и "авоську" для объективов соответственно.

Борисов сообщил, что проектирование дизайна "заняло четыре месяца". "В марте 2023 года, когда мы направились в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", мы столкнулись с проблемой, что нам поставили задачу практически нерешаемую, чтобы ее решить, нужно было объединить строгие технические правила инженеров и создать художественную реализацию того, что может получиться в будущем", - сказал выпускник, пояснив, что работы велись в тесном контакте с инженерами.

Проект дизайна был направлен космонавтам, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции (МКС).

В свою очередь главный специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" Олег Кукин отметил, что "материалы вошли в эскизный проект". "Они имеют вполне определенную пользу и дальше будут использоваться как базис для дальнейшей проработки", - пояснил Кукин.

О РОС

Ранее заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников в интервью ТАСС сообщил, что студенты и преподаватели Строгановского училища смогут поучаствовать в создании дизайна интерьера станции. Также Кожевников отметил, что научно-энергетический модуль (НЭМ) перспективной станции будет запущен в 2027 году, еще четыре модуля отправятся на орбиту в 2028-2030 годах. По словам главного конструктора, сроки развертывания станции будут определены по итогу эскизного проектирования, оно завершится в текущем году.

В феврале в Роскосмосе сообщали, что лучшие варианты дизайна интерьера перспективной Российской орбитальной станции, над которыми работают студенты и преподаватели Строгановского училища, будут выбраны в мае или июне. 

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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