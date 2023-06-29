В России задумались о контрактном производстве отечественной мобильной электроники

В России запустят контрактное производство электроники

Как сообщили представители холдинга GS Group, в планах компании запуск первого в стране ODM-предприятия, на котором будут разрабатываться и собираться ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, а также планшеты по заказам брендов, зарегистрированных в России.

Согласно озвученным планам, запуск передового производства специалисты GS Group проведут до конца этого года, а располагаться фабрика будет в инновационном кластере с названием «Технополис GS» в городе Гусев в 100 км от Калининграда. GS Group инвестирует в данный проект порядка 3,5 млрд рублей, которые пойдут на проведение соответствующих исследований и разработку продукции с прототипированием, лицензирование необходимого ПО, а также дооснащение и расширение производственной площадки. На начальном этапе GS Group будет выпускать около 30 000 мобильных устройств под российскими торговыми марками ежемесячно, но в перспективе объем выпуска продукции увеличат.

Макс Антонов