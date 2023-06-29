Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»

США хотят полного роспуска ЧВК «Вагнер». Об этом заявили в Госдепе. Но у России и даже Белоруссии есть свои планы на этот счет. Владимир Путин описал три варианта дальнейшей деятельности «вагнеровцев», а Александр Лукашенко – всего два. В чем заключается суть этих вариантов и как события 23–24 июня отразятся на позициях Москвы в Африке – главной зоне приложения усилий ЧВК?

Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК "Вагнер" перестала существовать. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина в том случае, если он будет находиться на территории государства, с которым имеется соглашение об экстрадиции.

Но чаяниям и надеждам Вашингтона, судя по всему, не суждено сбыться. Несмотря на то что система управления "Вагнера" сделала возможной попытку проведения мятежа, не похоже, что Россия и Белоруссия готовы так легко отказаться от столь эффективного подразделения. Похоже, речь может идти не о ликвидации ЧВК, а о переосмыслении и перерождении группы в новом виде.

Так, Александр Лукашенко, принимая доклад министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, отметил, что бойцов "Вагнера" не стоит бояться. По мнению главы государства, их опыт может оказаться полезен для армии страны. Он подчеркнул, что прагматично подходит к данному вопросу. По его мнению, солдаты ЧВК могут обучить местных бойцов "и тактике, и как наступать, и как обороняться".

"Вот мне Владимир Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от "вагнеровцев" надо взять", – заявил Лукашенко

Кроме того, достаточно большое "наследство" у ЧВК есть в Африке. На сегодняшний день частная компания присутствует во многих государствах континента, включая Мали, ЦАР и ряд других стран. Особую роль "вагнеровцы" играют, когда интересы местных властей вступают в противоречие с бывшими метрополиями или возникают конфликты иного рода – ЧВК просто удерживает государства от распада и обеспечивает безопасность мирного населения.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа инструкторов из ЧВК в ЦАР будет продолжена. Об этом сообщает "Интерфакс". По словам главы дипведомства, французы в свое время бросили на растерзание террористам Мали и Центральноафриканскую Республику, в то время как компания "Вагнер" сумела обеспечить их безопасность.

В связи с этим Лавров подчеркнул, что конъюнктурные моменты не должны быть привнесены в стратегические отношения России с африканскими партнерами. По его словам, "никакой паники на местах нет", каких-либо изменений в отношениях Москвы со странами континента не замечается.

В ЦАР, к слову, реакция на мятеж была ровной. Власти республики заявили, что в случае ухода "вагнеровцев" из страны примут от России любую другую группу по обеспечению безопасности. "Если Москва решит ЧВК "Вагнер" отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не "вагнеровцев", они у нас будут", – рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика газете Financial Times.

Тем не менее в настоящий момент перед руководством России и Белоруссии стоит нетривиальная задача: с одной стороны, необходимо сохранить и преумножить бесценный опыт пехотинцев и штурмовиков ЧВК, в том числе в интересах Минобороны. С другой стороны – важно не навредить связям и схемам работы данной структуры в Африке и на Ближнем Востоке.

Также важно учитывать позиции руководства России и Белоруссии в отношении дальнейшей судьбы "вагнеровцев". Как сказал Владимир Путин, у бойцов ЧВК есть три пути. Первый – заключить контракты с Минобороны или другими силовыми органами. Второй – вернуться домой к близким. Третий – уйти в Белоруссию.

"Выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России", – сказал президент.

Лукашенко в свою очередь так описал позицию Минска: "Да, действительно, Пригожин сегодня в Белоруссии. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Но как Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", – отметил белорусский лидер.

Западные СМИ и вовсе предполагают, что ЧВК в Белоруссии не задержится и может направиться в разные страны Африки. Среди вариантов – Мали, Ливия и Центральноафриканская Республика. Также в зону интересов ЧВК входят другие страны Центральной Африки и Сахеля. Всего их около 25.

Помощь Минску

"Я думаю, ЧВК "Вагнер" в том виде, в котором она существовала до 24 июня, не сможет прижиться в Белоруссии. Во-первых, наше законодательство не предусматривает наличие подобных формирований в стране. Фактически с точки зрения действующих норм представители данного подразделения являются участниками незаконной военной организации", – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин.

"Во-вторых, сложившаяся в Белоруссии система власти, а также характер управления Александра Лукашенко идеологически расходятся с природой ЧВК. Все-таки для нас важно сохранять центральную подчиненность войск и единую структуру командования. Тем не менее Минск попытается использовать имеющийся у "Вагнера" потенциал", – подчеркивает собеседник.

"В первую очередь, думаю, Вооруженные силы Белоруссии смогут привлекать бойцов ЧВК в частном порядке в качестве инструкторов.

Они обладают колоссальным боевым опытом в десятках конфликтов по всему свету. Конечно, их умения могут оказаться полезными при обучении новых солдат для нашего государства", – отмечает эксперт.

"Кроме того, "Вагнер" можно использовать по прямому предназначению, а именно для выполнения тех или иных задач за пределами Белоруссии. В частности, хотелось бы обратить внимание на Африку. Мы постепенно наращиваем присутствие на этом материке. Вспомним визит Лукашенко в Зимбабве: тогда президент открыто заявил о том, что страна станет хабом постепенного расширения влияния Минска в этой части света", – считает Алесин.

"В настоящий момент мы обсуждаем с разными странами континента планы по созданию предприятий в сфере сельского хозяйства или машиностроения. Разумеется, обстановка в Африке неспокойная: вести подобную деятельность без привлечения охраны практически невозможно. Думаю, ЧВК "Вагнер" сможет удовлетворить потребности в безопасности для наших рабочих на материке", – акцентирует собеседник.

"В связи с этим хотелось бы отметить, что Минск не будет претендовать на достижения, которых ЧВК добилась до 2023 года в интересах России. В конце концов, мы государства-союзники. Делить что-либо бессмысленно. Позиция Москвы непременно будет учтена, а освоение африканского континента будет во многом вестись совместно", – отмечает Алесин.

"Русская Африка"

"В настоящий момент переживать за российские позиции в Африке не стоит. Во-первых, Владимир Путин уже не раз говорил о важности отделения рядовых солдат ЧВК "Вагнер" от некоторых представителей ее руководства, занимавшихся плетением закулисных интриг. Бойцам, проходившим службу в той же ЦАР, ничего не угрожает", – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

"Эти ребята зарекомендовали себя как отличные бойцы, служившие верой и правдой интересам своего Отечества. Предпринимать какие-либо действия в их отношении было бы глупо. Думаю, они продолжат свое пребывание в Африке. Возможно, поменяется название их организации либо правительство придумает новые формы сотрудничества с ними", – подчеркивает собеседник.

"Во-вторых, ЧВК "Вагнер" являлась важным инструментом в рамках взаимодействия с континентом в сфере безопасности, но отнюдь не единственным. Например, сейчас активно обсуждается строительство российской военной базы в Судане. Сомневаюсь, что этим занимались бы представители частной организации", – считает эксперт.

"Нельзя забывать и тот факт, что ЧВК "Вагнер" до последнего времени большинство своих бойцов не подготавливала. Компания брала уже имеющихся солдат, прошедших годы тренировок в других структурах, например, в министерстве обороны, – рассуждает Артамонов. –

В связи с этим переформатирование ЧВК не вызовет особых проблем в плане кадровой политики".

"В-третьих, наше сотрудничество с Африкой не ограничивается одной лишь безопасностью. В скором времени пройдет саммит "Россия – Африка", где лидеры стран непременно обсудят вопросы энергетики и экономики. Континент нуждается в геологоразведке, в развитии добычи урана, в других технологиях. Мы можем и готовы ему в этом помогать", – отмечает собеседник.

"К тому же в настоящий момент регион покидает Франция. Открывается окно возможностей, не использовать которое было бы преступлением. Более того, туда постепенно заходит Китай, и здесь мы также сможем работать над серьезными совместными проектами. В общем, у "Русской Африки" остается перспективное и удивительное интересное будущее", – резюмирует Артамонов.

Евгений Поздняков