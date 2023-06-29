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ТАСС

Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана

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Мохаммед Багери
Мохаммед Багери.
Источник изображения: vpk-news.ru

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери. Об этом сообщили в среду в Минобороны.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Багери обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности. "Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - добавили в министерстве. 

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Шойгу Сергей
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