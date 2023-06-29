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Известия.ru

Глава МО Украины признал низкую вероятность принятия страны в НАТО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Глава МО Украины: Киев признает, что на данном этапе Украине не предложат членство в НАТО

Принятие Украины в НАТО в период активных боевых действий на ее территории маловероятно. Об этом заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью газете Financial Times, опубликованном 28 июня.

Вместе с тем Резников подчеркнул, что опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии является весомым аргументом для принятия страны в альянс.

Кроме того, согласно информации издания, политик установил прочные связи с главой Пентагона США Ллойдом Остином. По словам Резникова, последний называет его «своим близким другом».

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Украину пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО — Украина.


Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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