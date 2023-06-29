Hensoldt поставит ВС Украины дополнительные РЛС TRML-4D

ЦАМТО, 28 июня. Немецкая компания Hensoldt продолжает получать прибыль от конфликта на Украине, объявив о получении заказа на поставку четырех дополнительных многофункциональных РЛС TRML-4D для применения в составе ЗРК IRIS-T SLM ВС Украины.

В рамках заказа компании Diehl Defense на сумму, исчисляющуюся "средним двузначным числом в миллионах евро", РЛС должны быть поставлены ВСУ, начиная с января 2024 года.

Ранее Hensoldt уже получила несколько заказов на поставку РЛС TRML-4D для ВС Украины, в т.ч. для применения в составе национальной системы контроля воздушной обстановки и ЗРК IRIS-T SLM.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2022 года компания Hensoldt одновременно с поставкой первой РЛС объявила, что в рекордно короткие сроки поставит четыре TRML-4D для ЗРК IRIS-T SLM компании Diehl Defence, которые должны быть переданы ВС Украины Германией.

В январе 2023 года Hensoldt получила заказ, оценивающийся в двузначную сумму в миллионах евро, на поставку двух дополнительных РЛС TRML-4D для ВС Украины. Предполагалось, что станции будут поставлены в течение трех месяцев.

В мае 2023 года по контракту стоимостью более 100 млн. евро были заказаны еще 6 РЛС, поставка которых должна быть завершена во второй половине текущего года.

Таким образом, на текущий момент компания получила заказы на поставку ВС Украины не менее 16 РЛС TRML-4D.

Разработанная в 2018 году TRML-4D представляет собой мобильную многофункциональную РЛС средней дальности C-диапазона (4-8 ГГц), позволяющую обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в т.ч. малоразмерные, скоростные, низколетящие и/или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, а также вертолеты в режиме висения.

В РЛС TRML-4D используется активная фазированная антенная решетка с электронным сканированием на основе приемо-передающих модулей из нитрида галлия (GaN). Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.