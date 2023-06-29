Сунак заявил о планах добиваться международного преследования членов ЧВК "Вагнер"

Премьер-министр Великобритании назвал причиной этому якобы совершенные правонарушения на Украине и в Африке

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Великобритания вместе с западными союзниками будет стремиться привлечь к ответственности членов ЧВК "Вагнер" за якобы совершенные правонарушения на Украине и в Африке. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы постоянно выступали с осуждением группы "Вагнер". Мы внимательно наблюдаем за их действиями на Украине и в других частях мира. Мы уже ввели санкции в отношении группы "Вагнер" и ее лидера [Евгения Пригожина]. Мы также поддерживаем международные механизмы, которые [направлены на] привлечение к ответственности наемников из группы "Вагнер" за нарушения международного права. Мы очень тесно работаем с нашими партнерами для сдерживания зловредного использования подобных прокси со стороны России", - сказал он.