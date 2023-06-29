Захарова считает, что Запад не делает выводов из неудачного наступления ВСУ

Они полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу поставками оружия, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Западные страны не делают выводов из неудачной попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу поставками оружия. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Из неудачной попытки наступления ВСУ на Западе, видимо, не делают никаких выводов и полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу, продолжая еще интенсивнее накачивать Украину оружием", - отметила она.

Дипломат указала на последние заявления западных политиков в этой связи. "Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, в ЕС одобрят расширение военной помощи Украине на €3,5 млрд. Следом Австралия заявила, что предоставит Киеву 70 единиц военной техники, артиллерийские боеприпасы калибром 105 мм. США объявили о новом пакете военного содействия в размере $500 млн", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что очередные поставки Киеву западных вооружений ведут к эскалации конфликта. "Очередные поставки вооружений на Украину ведут лишь к эскалации вооруженного конфликта. Это безответственные шаги, результатом подобных действий являются многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения региона", - резюмировала дипломат.