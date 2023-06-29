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РИА Новости

СМИ: российская армия сильнее украинской в вопросах артиллерии и дронов

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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

AFP: Россия качественно и количественно опережает Украину по артиллерии и дронам

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Армия России количественно и качественно опережает украинские войска в применении дронов и возможностях артиллерии, несмотря на заявления о ведущемся контрнаступлении Киева, украинские военные это понимают, передает в среду агентство Франс Пресс.

"Россия может позволить массированные залпы, а также обогнала Украину по количеству дронов и технологиям", - говорится в материале. Отмечается, что из-за недостатка боеприпасов украинская артиллерия вынуждена работать очень избирательно. "Нельзя позволить себе потратить на одну цель много снарядов. Три, четыре или пять - не больше, поскольку у нас нет такого количества снарядов, как у России", - приводит агентство слова украинского артиллериста.

Украинские военные признают, что российские БПЛА "Ланцет" эффективно уничтожают украинскую артиллерию, и отмечают, что Украина не производит ударные дроны, сопоставимые по эффективности с "Ланцетами". Там отмечают, что на Украине "пытаются" их создавать, но "опыта все еще недостаточно", указывается в материале.

Полностью посвященный российским дронам материал опубликовало и агентство Рейтер. В частности отмечается, что беспилотники РФ дешевы в производстве, но способны уничтожать дорогостоящую западную технику, такую как танки Leopard 2 и французские САУ CAESAR. По многочисленным сообщениям от артиллеристов войск Украины, сейчас именно "Ланцеты" являются для них основной угрозой, говорится в материале.

"Раньше, весной, они (ВС РФ) не применяли "Ланцеты" так часто, как теперь", - сказал украинский артиллерист агентству. Министерство обороны Российской Федерации регулярно публикует сообщения об уничтожении техники украинской армии высокоточными барражирующими боеприпасами типа "Ланцет".

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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