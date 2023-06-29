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ТАСС

Премьер Люксембурга выступил за прямые переговоры Путина и Зеленского

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Ксавье Беттель
Ксавье Беттель.
Источник изображения: wikimedia.org

Ксавье Беттель отметил, что причин для войны нет

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель высказался за прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, что сейчас единственно разумным решением было бы, если бы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом", - заявил он в среду агентству DPA. Беттель утверждал, что более года назад предложил такие переговоры, но якобы Москва была к ним не готова.

"Предложение по-прежнему в силе, но мы больше не находимся в той же ситуации", - сказал премьер Люксембурга. "Нет причин для войны. Начать ее легко. Положить конец войне - это будет демонстрацией величия", - считает он.

"Самое важное - перемирие", - добавил Беттель. Он также заявил, что якобы опечален тем, в какой ситуации находится Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду на заседании Верховной рады, заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта на своей территории. Российская сторона между тем положительно высказывается о любых попытках способствовать мирному урегулированию. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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