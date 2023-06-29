Войти
Известия.ru

В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о совместных учебно-боевых центрах

380
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Нижняя палата белорусского парламента 28 июня приняла законопроект о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией, которое подразумевает создание учебно-боевых центров совместной подготовки военных вооруженных сил двух стран.

«Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси на обязанность для нее соглашения. Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь», — цитирует заключение комиссии по международным делам «РИА Новости».

После этого законопроект должна одобрить еще верхняя палата парламента, затем он должен быть подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как пояснили в парламенте, международный договор регулирует вопросы создания и работы учебно-боевых центров на базе воинских частей обеих сторон. Также он определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров. При оказании правовой помощи по работе центров, стороны руководствуются соглашениями по вопросам юрисдикции, связанными с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 31 января, президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ был подписан в Минске 28 марта 2023 года.

До этого, 5 января, белорусское минобороны заявляло о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России.

19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».


25 марта 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. 27 июня Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия в республику уже завезена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2022
Выступление Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России
30.06.2022
Появится ли в Беларуси ядерное оружие?
22.12.2021
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
24.12.2014
Владимир Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:27
  • 52233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм