В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о совместных учебно-боевых центрах

Нижняя палата белорусского парламента 28 июня приняла законопроект о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией, которое подразумевает создание учебно-боевых центров совместной подготовки военных вооруженных сил двух стран.

«Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси на обязанность для нее соглашения. Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь», — цитирует заключение комиссии по международным делам «РИА Новости».

После этого законопроект должна одобрить еще верхняя палата парламента, затем он должен быть подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как пояснили в парламенте, международный договор регулирует вопросы создания и работы учебно-боевых центров на базе воинских частей обеих сторон. Также он определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров. При оказании правовой помощи по работе центров, стороны руководствуются соглашениями по вопросам юрисдикции, связанными с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 31 января, президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ был подписан в Минске 28 марта 2023 года.

До этого, 5 января, белорусское минобороны заявляло о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России.

19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».

25 марта 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. 27 июня Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия в республику уже завезена.