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Дания начала подготовку украинских лётчиков на истребители F-16

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Как сообщило американское информационное агентство Associated Press в материале "Denmark to start the training of Ukrainian pilots on F-16s" ("Дания начала подготовку украинских лётчиков на F-16") , 26 июня 2023 года правительство Дании заявило, что подготовка украинских лётчиков на истребители F-16 уже началась, а вывод из эксплуатации парка стареющих американских истребителей F-16 ВВС Дании решено ускорить и произвести уже к концу 2025 года - на два года ранее, чем планировалось.

Истребители Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Дании на датской авиабазе Скридструп, 26.05.2023 (с) Bo Amstrup / АР

Поступающие на замену F-16 истребители F-35 будут введены в строй ВВС Дании к 2025 году, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Изначально переход на F-35 планировался на 2027 год.

Лунд Поульсен сказал, что как член НАТО Дания "предприняла шаги по обучению и повышению квалификации украинских лётчиков".

"Мы также рассмотрим, должны ли мы произвести конкретную передачу Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - сказал он.

Украинские лётчики должны пройти от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью, сказал Лунд Поульсен датской телекомпании DR.

"Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но (самолеты F-16) будут находиться в Дании до 2024 года", - сказал Лунд Поулсен.

Дания заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние F-16, 30 из которых сейчас находятся в строю у Дании. Переход ВВС Дании на истребители F-35A Joint Strike Fighter произойдет с конца 2023 года до конца 2025 года.

Украина давно просит западные истребители, чтобы помочь ей противостоять полномасштабным боевым действиям с Россией, которые начались в феврале 2022 года. США и другие страны НАТО, первоначально сопротивлявшиеся, недавно согласились разрешить украинским лётчикам пройти обучение на истребителях F-16. хотя никто еще не обязался передать какие-либо самолеты.

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