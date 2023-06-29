ОДК поставила газотурбинные установки для самого мощного месторождения газа в России

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила четыре газотурбинные установки ГТУ-16П на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение, сообщила в среду пресс-служба компании "ОДК Инжиниринг" со ссылкой заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

"Сегодня специалисты нашего холдинга ОДК направили четыре агрегата для второй очереди дожимной компрессорной станции Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения "Газпром добыча Ямбург". Установки надёжны в эксплуатации и рассчитаны на работу в тяжёлых природно-климатических условиях", - сказал Артяков.

По его словам, "с учётом новой отгрузки парк ГТУ-16П на Заполярном месторождении составит 28 единиц".

Пресс-служба отмечает, что Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) является самым мощным месторождением газа в РФ с начальными запасами в 3,5 трлн кубометров.

Газотурбинные установки ГТУ-16П работают в составе газоперекачивающих агрегатов нового поколения, а также применяются при модернизации и реконструкции действующего оборудования, сказано в сообщении.

В основе установки ГТУ-16П используется газотурбинный двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 МВт производства предприятия "ОДК - Пермские моторы". Он создан на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А. Установка применяется в составе газоперекачивающих агрегатов и при реконструкции действующего оборудования, говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьёв отмечает, что ОДК (входит в "Ростех") "не только производит высокоэффективные газотурбинные агрегаты, но и обеспечивает качественный сервис и ремонт оборудования в течение всего его жизненного цикла". "На 1 июня 2023 года заказчикам поставлены в общей сложности 404 газотурбинные установки ГТУ-16П, их суммарная наработка достигла 13 миллионов часов", - сказал Воробьёв, которого цитирует пресс-служба.