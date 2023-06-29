США поставили Тайваню тактические БЛА JUMP-20

ЦАМТО, 28 июня. США на фоне напряженности в отношениях с Китаем поставили Тайваню в виде гранта партию тактических БЛА JUMP-20 производства компании Arcturus UAV (ныне подразделение AeroVironment).

Как сообщает Taiwan News, на организованной Демократической прогрессивной партией (ДПП) пресс-конференции 26 июня было объявлено, что Тайвань бесплатно получил от США партию БЛА JUMP-20, а также средства для финансирования обучения операторов и техников. Получение аппаратов также подтвердила администрация Береговой охраны Тайваня (CGA), отметив, что контракт с производителем Минобороны США подписало в конце прошлого года.

Для справки: ранее, в мае этого года, Тайвань заказал четыре БЛА класса MALE MQ-9 "СиГардиан".

Как отмечается, JUMP-20 с разнообразными возможностями и уникальными функциями по сравнению с более крупноразмерными БЛА "усилят возможности Тайваня по реагированию на вызовы в сфере безопасности".

T-20 JUMP представляет собой вариант запускаемого с использованием катапульты БЛА T-20. Отличием от базовой версии является его оснащение гибридной четырехроторной системой вертикального взлета и посадки (hybrid-quadrotor system), разработанной компанией Latitude Engineering. Оснащенный системой JUMP БЛА не требует специального оборудования для запуска и посадки. Обычно T-20 JUMP несет разработанные компанией Cloud Cap Technology станции оптоэлектронной разведки семейств TASE200 и TASE400.

БЛА обладает следующими характеристиками: грузоподъемность – 30 фунтов (13,6 кг), дальность полета – 115 миль (185 км), продолжительность полета – от 9 до 14 часов (в зависимости от полезной нагрузки), максимальная скорость – 72 км/ч, практический потолок – 4572 м, размах крыла аппарата – 5,7 м, длина – 2,9 м, максимальная взлетная масса – 97,5 кг, включая топливо и полезную нагрузку.

Для справки: Минобороны США 24 февраля 2023 объявило об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд. долл., в который вошли беспилотные летательные аппараты JUMP-20.