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Военное обозрение

Президент Литвы сообщил о специально закупленных для передачи Украине двух ЗРК NASAMS

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Источник изображения: topwar.ru

Как говорится, с миру по нитке — Украине какая-никакая дополнительная военная помощь. Вот уже и Литва, у которой собственной армии то толком нет, а безопасность государства обеспечивается лишь членством в НАТО, вняла громким просьбам Зеленского о необходимости предоставления ПВО для защиты от российских ракет, доронов, самолетов и вертолетов.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне написал в своем аккаунте соцсети, что Вильнюс намеревается передать Украине два специально закупленных для этих целей норвежских зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину

— сообщил глава прибалтийской республики.

Примечательно, что такой своеобразный подарок своему украинскому коллеге президент Литвы сделал в аккурат перед необъявленным визитом в Киев. В украинскую столицу Науседа прибыл сегодня. Как сказано в заявлении пресс-службы администрации президента Литвы, визит главы государства приурочен к 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Во время встречи с Зеленским Науседа планирует обсудить участие Украины в предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе, во время которого глава киевского режима очень рассчитывал на принятие решения об ускоренном вступлении страны в альянс. Кроме того, президенты обсудят и перспективы принятия Украины в Евросоюз. Пока что, судя по заявлениями из Вашингтона, Брюсселя и некоторых других европейских столиц, и то и другое для Киева выглядит весьма туманно.

Будет затронута на переговорах лидеров двух стран и дальнейшая помощь Литвы и ЕС Киеву. Касательно ЗРК NASAMS, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в соцсети сообщил, что каждый комплекс обошелся Вильнюсу почти в десять миллионов евро. Сейчас началось их изготовление, на Украину установки должны поступить в течение трех месяцев, добавил глава литовского военного ведомства.

При этом известно, что еще в 2016 году Министерство национальной обороны Литвы заключило контракт с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace на сумму 109 млн евро на производство и поставку систем ПВО NASAMS. Даже по нынешним ценам получается, что литовская армия получила не менее десяти таких систем. Однако отдавать Кеву ЗРК из наличия Вильнюс не намерен.

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Литва
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