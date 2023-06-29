Зеленский: Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта

Украинский президент напомнил о "формуле мира", которую, по его утверждению, "поддерживают многие во всем мире"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны.

"Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил об украинской "формуле мира", которую, по его утверждению, "поддерживают многие во всем мире".