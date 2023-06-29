Войти
ТАСС

Зеленский: Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта

348
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Украинский президент напомнил о "формуле мира", которую, по его утверждению, "поддерживают многие во всем мире"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны.

"Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил об украинской "формуле мира", которую, по его утверждению, "поддерживают многие во всем мире". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
19.11.2021
Политолог объяснил разрешение украинским пограничникам применять оружие
23.06.2020
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
04.03.2019
Страна (Украина): Отказали в жесткой форме. США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
13.11.2014
Рогозин требует прояснить ситуацию с иностранными собственниками оборонных заводов Крыма
14.09.2012
В порту Одессы отгружена вторая партия БТР-4 для Ирака
06.11.2008
Нижегородский авиазавод "Сокол" готов производить до десяти самолетов Як-130 в год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:27
  • 52233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм