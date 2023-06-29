ЕС принял одиннадцатый пакет санкций против России. Предыдущие десять уже существенно повлияли на жизнь европейских государств, превратив многие из них из процветающих в страны, борющиеся за выживание, пишет NDP. Европа погрязла в перманентном экономическом кризисе, и перспектив выйти из него не видно.

Марек Галась

Как говорится на сайте Европейского совета, в пятницу, 23 июня, Евросоюз одобрил одиннадцатый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление уже существующих ограничений и препятствование их обходу. "Борясь с обходом санкций, мы увеличим давление на Россию, мы нанесем еще больший удар по ее ресурсам, в которых она так отчаянно нуждается для ведения незаконной войны против Украины", – подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль.

Предыдущие 10 пакетов санкций уже существенно повлияли на жизнь европейских государств, превратив многие из них из процветающих цивилизаций в страны, борющиеся за выживание, погрязшие в перманентном экономическом кризисе, переживающими бесконечные гражданские волнения, разорение и падение уровня жизни.

Россия научилась обходить санкции, обращаясь за помощью к своим партнерам и друзьям на востоке. Она нашла новые рынки для экспорта и источники импорта, многие предприятия были вынуждены осуществить реновацию и модернизацию, недостаточно загруженные заводы и фабрики были переориентированы, население максимально защищено, социальные гарантии являются приоритетом политики правительства.

А что в это время происходит в ЕС? Нас в первую очередь интересует Польша. Правительство "Права и справедливости" (ПиС) с головой окунулось в тему санкционных пакетов, совершенно не учитывая интересы страны и то, какой удар наносят санкции ее населению, малым предприятиям и особенно польской промышленности.

Политика ПиС подорвала энергетическую безопасность страны. Как только начался конфликт на Украине, премьер-министр Моравецкий заявил, что к концу 2022 года Польша полностью откажется от российского газа. Следствием этого решения стало закрытие огромного количества заводов и компаний, а также банкротство крупных и мелких предпринимателей. Однако, как оказалось, Польша вовсе не прекратила закупать российский сжиженный газ, более того, бóльшая его часть по-прежнему поставляется из России. Согласно последним данным, представленным директором Польской организации сжиженного газа Бартошем Квятковским, в первом квартале 2023 года Варшава купила у Москвы 50,8% всего импортируемого Польшей газа. Что это, желание заработать на беде других стран, которым приходится покупать энергоносители у США и Норвегии по завышенным тарифам? Польша спокойно продает польский сжиженный нефтяной газ в Европу, в то же время доводя до банкротства своих собственных граждан, которые платят за газ по заоблачным ценам. Достаточно вспомнить, с каким трудом мы пережили эту зиму.

Хуже всего то, что Польша, в отличие, например, от России, поссорилась со всеми своими друзьями и партнерами. Отношения польского правительства с Германией, Венгрией и даже Советом ЕС ухудшились, что может привести к печальным последствиям. Впрочем, они уже видны невооруженным глазом. Экономическую турбулентность, которую Польша переживает с начала 2022 года, бросаясь с головой в решение проблем на Украине (беженцы, поставки оружия, организация и функционирование хаба военной техники в Жешуве, строительство Центра обслуживания и ремонта танков), можно было легко компенсировать за счет средств ЕС, однако непримиримые дискуссии между Польшей и руководителями Евросоюза не позволили этого сделать, из-за чего экономика нашей страны подвергается значительным нагрузкам. Это что касается экономики.

Стоит также отметить, что Польше не стоит ждать не только экономической, но и военной помощи. Вспомним инцидент с падением ракеты в Пшеводуве и попытку Дуды и Зеленского привести в действие статью 5 договора НАТО. В результате мы получили резкий отказ от членов Альянса и, прежде всего, от США. Другими словами, желающих защищать Польшу нет. И нас это не удивляет. Моравецкий и Дуда еще до начала конфликта на Украине испортили отношения со многими партнерами, при этом политика санкций еще больше усугубляет разрыв между так называемыми союзниками.

Теперь из-за санкций каждая страна вынуждена решать свои внутренние проблемы самостоятельно, не рискуя отвлекать ресурсы на помощь своим партнерам. Власти в Варшаве занимаются своими амбициозными геополитическими планами и реализацией совместных польско-американских русофобских проектов, абсолютно не заботясь о благополучии собственного населения. Нам нужно прямо сейчас остановиться и открыто заявить, как это сделала Венгрия: мы больше не можем поддерживать санкции, потому что от этого страдает наше население и экономика страны в целом. Однако ПиС продолжает упорно гнуть свою линию. А это означает только одно: облегчение может наступить только в случае проигрыша ПиС на выборах. Если этого не произойдет, то в вскоре польская экономика столкнется с дефолтом и крахом.