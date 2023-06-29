Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России

Песков заявил, что четкой позиции о будущем ЧВК в России пока нет, обсуждение продолжается

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли менять закон, чтобы признавать ЧВК, и планируется ли разрешать в России в дальнейшем создавать ЧВК после мятежа.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.