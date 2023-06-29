"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"

Советник президента Гуанджика: в ЦАР согласны на любую замену ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Власти Центральноафриканской Республики в случае ухода группы "Вагнер" готовы принять любую другую российскую миссию по обеспечению безопасности, заявил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика в интервью газете Financial Times.

"Если Москва решит их отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", – цитирует Гуанджику РИА Новости.

По словам дипломатических источников в ЦАР, попытка мятежа в России никак не повлияла на ситуацию в республике.

В ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне распространяемых в соцсетях данных от имени основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям ЧВК.

Минобороны РФ и ФСБ данную информацию опровергли. В отношении Пригожина открыли уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых основатель ЧВК принял предложение главы республики остановить продвижение бойцов группы по территории России.

"Вагнеровцы" покинули территорию штаба ЮВО в ночь на 25 июня.

ФСБ сообщила о прекращении производства в рамках уголовного дела по статье о вооруженном мятеже 27 июня.

Ранее радио Sputnik писало, что президент РФ Владимир Путин предложил бойцам "Вагнера" определиться с выбором.