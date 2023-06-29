В Кирове стартовало серийное производство беспилотников «Вятка»

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В Кирове запущено серийное производство беспилотников "Вятка". Группой компаний "Молот" разработаны две модели беспилотников. БПЛА моделей ZHMIL-17 и Viatka собираются в Кирове на основе электроники, разработанной отечественными компаниями.

Как сообщает глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале, изготавливаемые в Кировской области беспилотники получают самые положительные отзывы из зоны проведения спецоперации на Украине. Бойцы отмечают удобство дронов в навигации, их малый вес, маневренность и бесшумность. При этом кировские дроны превосходят зарубежные аналоги и имеют более низкую цену.

Разработанные и произведенные в Кирове БПЛА способны как сбрасывать снаряды, так и наносить противнику прямое поражение. В войска уже передана первая партия беспилотников. В настоящее время в Кирове наращиваются объемы производства. Уже ежемесячно выпускаются сотни единиц беспилотников, однако в скором времени планируется выйти на объемы в несколько тысяч БПЛА в месяц.

Также сообщается, что российские производители выпускают все виды беспилотников, предназначенных для использования во всех необходимых отраслях промышленности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главы компании "Геоскан", занимающейся производством БПЛА, без преференций от государства отечественным компаниям тяжело конкурировать с западными производителями. Многие российские производители готовы войти в отрасль при условии государственной поддержки.