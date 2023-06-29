"Калашников" получил новые патенты на технические решения в снайперской винтовке Чукавина

ЦАМТО, 28 июня. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала в этом году 3 новых патента на технические решения в снайперской винтовке Чукавина (СВЧ) и гражданском карабине на ее основе на имя АО "Концерн "Калашников".

В 2022 году по этим изделиям концерн получил 11 патентов.

Всего за 2022 год Роспатент выдал на имя концерна 27 патентов. Помимо СВЧ и гражданского карабина на ее основе, они защищают решения, созданные в рамках инициативных опытно-конструкторских работ и используемые в таких изделиях "Калашникова" как карабины АКВ-521 (5 патентов), пистолет-пулемет ППК-20 (4 патента), все модификации пистолета Лебедева (3 патента), гибридный станок IZH H600 (2 патента) и другие.

Из них 7 патентов – на изобретение, 9 патентов – на полезную модель и 11 патентов – на промышленный образец.

В Роспатент в 2022 году была подана 21 заявка на выдачу патентов, из них 8 заявок – на изобретение, 9 заявок – на полезную модель и 4 заявки – на промышленный образец.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".