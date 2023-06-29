Reuters: украинские военные отмечают высокую эффективность российских "Ланцетов"

По данным агентства, Россия за последние месяцы стала чаще использовать "Ланцеты", из-за чего ВСУ регулярно испытывают трудности

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечают высокую эффективность применяемых Россией барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые способны уничтожать поставленную киевским властям западную военную технику, включая танки, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинских военных.

По их словам, Россия за последние месяцы стала чаще использовать "Ланцеты", из-за чего ВСУ регулярно испытывают трудности. Различные украинские артиллерийские расчеты в разговоре с Reuters назвали эти боеприпасы одной из основных угроз, с которой они сталкивались на поле боя. Агентство уточнило, что преимуществом "Ланцета" является низкая стоимость его производства по сравнению с ракетами для ЗРК С-300.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что ВСУ не способны перехватывать все выпускаемые ВС РФ "Ланцеты". Говоря об отличии этих барражирующих боеприпасов от иранских беспилотников Shahed, он указал, что российскими дронами можно управлять в режиме реального времени, в то время как Shahed летит в запрограммированном направлении. На фоне высокой эффективности "Ланцетов" Сак призвал западные страны поставить Украине противодронные пушки и средства радиоэлектронной борьбы.