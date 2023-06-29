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ТАСС

Литва до 2026 года окажет Украине военную помощь в размере €200 млн

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минобороны республики сообщило, что прежде всего Украина получит 10 бронетранспортеров М-113

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Объем военной помощи, которую Литва намерена оказать Украине до 2026 года, составит в стоимостном выражении €200 млн. Об этом в среду сообщило Минобороны республики.

"Разработан план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее €200 млн", - говорится в сообщении.

Прежде всего Украина получит 10 бронетранспортеров М-113. "С новой партией число этой переданной бронетехники составит 72 машины", - уточняется в сообщении.

Кроме того, на 2023 год Литва для передачи Украине заказала 12,5 млн патронов.

Как отметил министр обороны Арвидас Анушаускас, общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, достигла €500 млн. Вместе с гуманитарной и финансовой помощью она превышает €1 млрд и составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
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