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ТАСС

Роскосмос опубликовал первые снимки со спутника "Метеор-М"

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Спутник "Метеор-М"
Спутник "Метеор-М".
Источник изображения: © АО "Российские космические системы"

В кадр попали территории Восточной Сибири, а также север Монголии и Китая

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роскосмос получил первые снимки с гидрометеорологического спутника "Метеор-М" №2-3. Соответствующие фото госкорпорация опубликовала в среду в Telegram-канале.



В кадр попали территории Восточной Сибири, а также север Монголии и Китая. Также на снимке можно увидеть южную часть озера Байкал.

Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства во вторник совершила пуск с космодрома Восточный 27 июня.

Разработанный Корпорацией "ВНИИЭМ" гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" №2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Спутник оснащен оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, что позволит обеспечить всепогодный мониторинг Севморпути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на аппарате установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 

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ВНИИЭМ
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Союз-2 РН
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