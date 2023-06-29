Военный эксперт допустил удар ВСУ на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе

Военный эксперт Литовкин: ВСУ могут нанести удар перед саммитом НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар на фронте перед саммитом НАТО, который пройдет 11–12 июня в Вильнюсе. Об этом 28 июня «Известиям» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью газете Financial Times о том, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди.

«Это продолжение рекламирования так называемой мощи Украины и ее решимости отвоевать все украинские земли, как они говорят. На самом деле за этими словами ничего серьезного не стоит, кроме надувания щек», — сказал Литовкин.

При этом эксперт отметил, что у ВСУ есть резервы военной техники, которые они копят и которые собираются бросить в бой накануне саммита НАТО.

«Это очевидно, потому что пока лучшие образцы зарубежной боевой техники в боевых действиях участия не принимали. В том числе и основная доля «Леопардов», французских колесных танков и гаубиц «Три топора». Я думаю, что наши генералы за этим следят внимательно, всё это анализируют и готовы встретить эти удары», — сказал он.

Как подчеркнул Литовкин, у Украины «всё равно ничего не получится», потому что ее главная проблема — отсутствие господства в воздухе.

«У них нет авиации: ударных вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков. А вся бронетехника, которая у них есть, в том числе и самая хваленая, разрекламированная западная, открыта с воздуха. Это дает нам возможность наносить воздушные удары по этой технике. У них даже войсковых систем ПВО крайне ограниченное количество. Это тоже открывает для нас возможность наносить воздушные ракетные удары», — сказал он.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на луганском направлении украинские вооруженные формирования снизили активность боевых действий из-за регулярных потерь.

22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери ВСУ с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

За день до этого Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

13 июня глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.