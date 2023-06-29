Times: астронавты NASA начали новый эксперимент в рамках подготовки к полету на Марс

Двух мужчин и двух женщин разместили на специально обустроенной базе в штате Техас на 378 дней для имитации жизни в условиях изоляции на Марсе

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Четыре астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступили к эксперименту по изоляции в условиях, моделирующих проживание на марсианской базе с целью подготовки к экспедиции на Марс. Об этом в среду сообщила газета The Times.

Двух мужчин и двух женщин разместили на специально обустроенной базе в штате Техас на 378 дней для имитации жизни на Марсе. Изолированное помещение было создано с помощью 3D-принтера и включает спальни, тренажерный зал, места общего пользования и вертикальную конструкцию для выращивания продуктов питания. NASA прорабатывает возможность подобного же конструирования базы на Марсе с использованием почвы в качестве строительных материалов.

Экипажу предстоит столкнуться со стрессовыми ситуациями. Ученые также намерены выяснить возможное влияние специальной диеты на здоровье и работоспособность астронавтов. По словам Грейс Дуглас, одного из исследователей, создание подобных условий - важный шаг для принятия решения по отправке астронавтов на настоящую базу на Марсе.

NASA планирует провести до 2026 года три таких эксперимента, которые названы CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). В ближайшие несколько лет космическое агентство также планирует построить базу на Луне, что рассматривается в качестве этапа к подготовке к полету на Марс.