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РИА Новости

Американское СМИ отметило хорошо подготовленную Россией линию обороны

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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

Washington Post: наступление ВСУ осложняется защищенной линией фронта российских войск

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск осложняется минными полями и защищенной длинной линией фронта российских сил, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

"Первоначальное препятствие для украинского военного руководства - это огромный масштаб... линии фронта, что говорит о том, что Киеву нужно проредить и рассеять свои ограниченные силы..., другой вызов заключается в сильно заминированных районах, которые представляют внешний слой российских линий обороны", - говорится в материале издания.

Бывший военный и эксперт Роб Ли считает, что российские силы хорошо подготовились к предполагаемому украинскому наступлению.

Кроме того, отмечается, что оценки американских военных все еще заключаются в том, что Киев может достигать в ходе контрнаступления лишь скромных успехов. Военные в США также признают, что минные поля замедляют контрнаступление, хоть и не совсем останавливают его.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

Ранее на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет.

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