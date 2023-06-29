Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине

Коротченко считает, что только переход к наступлению позволит России решить задачи СВО

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным наступательным операциям позволит России решить задачи СВО, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Во вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее ПВО: ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти.

"При планировании, проведении и рассмотрении перспектив спецоперации мы должны исходить из того, что в ближайшие два-три года консенсусным решением западных элит поддержка Украины, включая поставки вооружений, будет осуществляться непрерывно, они не прекратятся. Как ЕС, так и США аккумулируют необходимые финансовые и технические ресурсы, включая поставку украинской армии все более дальнобойных, опасных и дестабилизирующих систем", - сообщил Коротченко. По его оценке, США продолжат политику военно-технической поддержки Украины, передавая новые партии вооружений в рамках соответствующих пакетов - эта политика долговременная, "изменений никаких не будет".

Коротченко отметил, что старые системы вооружений уже "сбросили" Киеву, российская армия их в значительной мере "перемолотила", сейчас поступают уже относительно современные образцы, а дальше будут уже новейшие и нового производства, после "раскрутки" оборонных производств на Западе.

"Поэтому только решительные цели с переходом в активную фазу дальнейших наступательных операций после отражения украинского контрнаступления является единственным способом выхода на решение задач СВО в приемлемом для России варианте", - подчеркнул собеседник.