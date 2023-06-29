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РИА Новости

Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями

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Минобороны опубликовало видео уничтожения бронемашин ВСУ вертолетом ВКС

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Экипаж боевого вертолета ВКС России на южнодонецком направлении уничтожил подряд три украинские бронемашины точными попаданиями ПТУР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами", - сообщили в ведомстве.

На видео – кадры с прицельной системы российского вертолета, наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, а также переговоры членов экипажа.

"Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! – Готов. – Огонь! – Выше, выше, выше! – Есть. – Следующую. – Еще? – Да. – Готов. – Есть!" - следует из переговоров членов экипажа вертолета.

Всего поражено три бронемашины подряд, экипаж затратил ровно по одной ракете на каждую машину, причем пуск ракет осуществлялся с минимальным интервалом.

Ролик опубликован в телеграм-канале РИА Новости.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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