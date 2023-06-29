Источник сообщил, что радиолокационные станции "Подлет" широко используют в зоне СВО

По словам собеседника агентства, ранее их успешно применяли в Сирии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Автоматизированные перевозимые твердотельные маловысотные радиолокационные станции (РЛС) "Подлет" широко используются в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, ранее они успешно применялись в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"РЛС семейства "Подлет" широко используются в зоне специальной военной операции. Локаторы этого типа также очень положительно зарекомендовали себя в Сирии. Они размещены на всех прикрываемых объектах и работают там очень эффективно", - сказал он.

По словам собеседника агентства, эти РЛС сопрягаются со всеми современными средствами поражения, включая зенитные ракетные комплексы "Тор", "Бук", зенитные ракетные системы С-300 и С-400, и выдают им информацию. "Они очень эффективно работают по беспилотным летательным аппаратам (БЛА), а также по ракетам, которые применяет противник, включая снаряды реактивных систем залпового огня всех типов, в том числе HIMARS", - сказал он, отметив, что РЛС может также взаимодействовать и с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", выдавая ему целеуказания. "Они эффективно работает по всему типажу БЛА, включая малые", - добавил источник.

РЛС "Подлет" находятся на вооружении радиотехнических войск, которые взаимодействуют с зенитными ракетными войсками, выдавая им разведывательную информацию и целеуказания. Дальность обнаружения летательных аппаратов зависит от типа цели. "Определенные цели РЛС могут обнаруживать в режиме дальнего обнаружения на дальности до 300 км, а БЛА - на дальности до 80 км в зависимости от их класса и размера", - уточнил собеседник агентства.

Существует несколько модификаций "Подлета", включая экспортные варианты. РЛС обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства. Она разработана во Всероссийском НИИ радиотехники.