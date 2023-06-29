Глава Минобороны Украины заявил, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди

По словам Алексея Резникова, Киев пока не задействовал основные резервы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди.

"Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все всё увидят", - сказал он в интервью газете Financial Times, отвергнув сообщения СМИ о медленном продвижении. По словам министра, основные резервы ВСУ, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащенных танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Резников снова напомнил о желании Украины вступить в альянс, однако признал, что до окончания боевых действий это сложно будет сделать. "Мы понимаем, что во время горячей фазы вряд ли будет принято единогласное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий замысел", - указал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. По словам главы государства, ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.