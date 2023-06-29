ЦАМТО, 28 июня. Первые ПКР "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря этого года, заявил агентству "РИА Новости" директор по экспорту компании "БраМос аэроспейс" Правин Патхак.

Компания "БраМос аэроспейс" подписала контракт в январе 2022 с Минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 млн. долл.

"В конце декабря на Филиппины прибудут первые ракеты "Брамос" и будут оборудованы технические позиции для этих ракет", – сообщил П.Патхак.

По его словам, сейчас идет обустройство этих позиций, обучение персонала.

Он также сообщил, что в третьем квартале 2024 года будет поставлен первый мобильный комплекс первого полка ракет "Брамос".

"В третьем квартале 2024 года будут поставлены несколько ракет, машина боевого управления, две самоходные пусковые установки и радар", – сказал П.Патхак.

Он пояснил, что у каждой страны своя полковая структура. На Филиппинах полк состоит из двух мобильных установок по две ракеты, машины боевого управления, радара и транспортно-заряжающей машины с четырьмя ракетами.

"Таких полков на Филиппинах будет три до 30 сентября 2025 года", – цитирует "РИА Новости" П.Патхака.