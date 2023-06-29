В Великобританию прибыла очередная партия истребителей F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 28 июня. Командование ВВС Великобритании сообщило о прибытии 23 июня на авиабазу "Мархам" в Норфолке с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) двух истребителей F-35B "Лайтнинг-2" версии КВВП (STOVL).

Перелет из США осуществлялся при поддержке многоцелевого транспорта-заправщика A-330 "Вояджер" ВВС Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания официально объявила о своем намерении приобрести истребители F-35 "Лайтнинг-2" в 2006 году. Соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E) МО Великобритании подписало в марте 2009 года. Первый F-35B был официально принят в июле 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета, которые используются в США.

В июле 2012 года правительство объявило о решении закупить первую партию из 48 серийных самолетов. О подписании контракта на поставку первых 4 истребителей F-35B "Лайтнинг-2" МО Великобритании объявило в ноябре 2014 года. В "Стратегический обзор обороны и безопасности за 2015 год" было внесено намерение закупить для ВС Великобритании в общей сложности до 138 самолетов.

В настоящее время ВВС Великобритании получили 32 самолета F-35B "Лайтнинг-2", часть из которых находится в США для проведения испытаний и подготовки.

Планируется, что первые 48 истребителей будут поставлены в варианте F-35B к январю 2025 года (один самолет уже потерпел крушение). Решение о версии последующих самолетов будет принято позднее. Первая боевая эскадрилья F-35 ВВС Великобритании (617-я) была сформирована в 2016 году в учебном центре Корпуса морской пехоты США "Бофорт" (шт.Южная Каролина). Перебазирование самолетов на авиабазу "Мархам" в Норфолке началось с июня 2018 года.

Как сообщается в отчете о крупных проектах Великобритании, ожидается, что общая стоимость финансируемой в настоящее время программы F-35 составит 10,5 млрд. фунтов стерлингов (13,5 млрд. долл.), включая производство самолетов до конца 2024 года, развитие и поддержку на протяжении срока службы, создание инфраструктуры.