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ТАСС

Литва намерена передать Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS

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ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, который прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Вильнюс передаст Киеву два специально купленных для этой цели зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) президент Литвы Гитанас Науседа, прибывший в среду с необъявленным визитом в Киев.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину", - написал он.

В Киеве Науседа обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, перспективы приема Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Науседа считает, что саммит должен обещать Киеву прием в альянс в максимально короткие сроки. По словам президента, участники встречи должны также наметить вехи на пути Украины в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. 

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