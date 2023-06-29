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Известия.ru

NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Первые испытания по добыче полезных ископаемых на Луне Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет в течение следующего десятилетия, сообщило 28 июня агентство Reuters.

NASA стремится разрабатывать ресурсы спутника Земли, которые первоначально включали кислород и воду, а со временем могут дополниться железом и редкоземельными элементами. Оно уже предприняло шаги по добыче лунного грунта в 2032 году.

Космическое агентство США планирует вернуть американцев на Луну в рамках миссии Artemis к 2025 году, чтобы извлечь уроки и облегчить будущий полет на Марс.

Ключевой частью миссии станет продвижение коммерческих возможностей в космосе. Агентство стремится количественно оценить потенциальные ресурсы, включая энергию, воду и лунный грунт, с целью привлечения коммерческих инвестиций, сказал специалист по ракетостроению в космическом центре NASA в Джонстоне Джеральд Сандерс.

По его словам, расширение доступа к ресурсам на Луне станет ключом к сокращению расходов и развитию экономики замкнутого цикла.

«Мы пытаемся инвестировать на этапе разведки, понять ресурсы, чтобы снизить риск, чтобы инвестиции имели смысл и могли вести к разработке и производству. Пока мы буквально только царапаем поверхность», — сказал он на конференции по горнодобывающей промышленности в Брисбене.

В конце месяца NASA отправит на Луну испытательную буровую установку и планирует более масштабные раскопки лунного грунта (реголита) и даже тестовый завод по переработке в 2032 году.

19 мая контракт NASA на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну, выиграла компания Джеффа Безоса Blue Origin. Два года назад аналогичный контракт компания проиграла SpaceX Илона Маска.

В России 11 мая ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23 — самого продолжительного этапа эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции.

12 апреля «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27».


Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

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Россия
США
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Blue Origin
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