Партнерские программы уже не первый год пользуются большой популярностью среди пользователей интернета. Это один из самых эффективных способов начать зарабатывать в сети. В таких программах есть две стороны: вебмастер, популяризирующий бренд, его товары или услуги, и сама компания, которая за это платит вебмастеру. И если вы хотите начать зарабатывать таким способом, то вам подойдет 1xBet партнерская программа для ставок.

1xBet партнерская программа для ставок. Источник: 1xBet

Присоединившись к ней партнеру нужно рассказывать о преимуществах БК, ее акциях, бонусах, новостях. Главная задача – привлечь новых игроков, которые зарегистрируются и начнут делать ставки. Контора за это будет выплачивать партнеру комиссию.

Для этих целей идеально подходят сайты и другие площадки на спортивную или около спортивную тематику. Однако можно подключать платформы и другого характера. Более того, партнеру даже необязательно иметь собственные источники трафика, ведь можно популяризировать БК и через открытые площадки, например, комментарии, форумы и так далее.

К каждому своему сообщению вебмастер добавляет персональную ссылку или промокод. Когда по нему переходит пользователь и регистрируется, он закрепляется за партнером навсегда. Далее, со всех трат игрока на ставках партнер будет получать свою комиссию.

Сколько партнер может заработать

В партнерской программе для ставок от 1xBet нет фиксированных сумм выплаты, ведь заработок полностью зависит от приложенных усилий. БК предлагает выплачивать от 15 до 40% комиссии со всех трат, которые делает привлеченный игрок. То есть, этот процент динамический и полностью зависит от эффективности работы партнера.

Например, у партнера сеть аффилиатов из двадцати игроков, которые в месяц приносят БК 10000 долларов:

С комиссией 15% он получит от БК 1500 долларов.

Если она будет составлять 25%, то выплата уже будет 2500 долларов.

При максимальной комиссии в 40% - 4000 долларов.

Потолка заработка для партнера нет, ведь чем активнее он будет развивать свою сеть аффилиатов, тем выше будет доход. Помимо этого, все привлеченные беттеры закрепляются за вебмастером пожизненно, а значит будут приносить доход все то время, что будут делать ставки. Все заработанные средства предлагается вывести любым из предложенных способов, а сам вывод можно делать раз в неделю или по достижению минимальной суммы.