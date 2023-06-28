Азартные развлечения в онлайн казино: Новая статья от эксперта Алексея Иванова

Одним из самых популярных способов проведения онлайн досуга в Беларуси считается игра в веб казино. Каждый день появляются новые азартные сайты и новые игры с заманчивыми играми. Поэтому пользователям часто бывает трудно разобраться со всем этим многообразием.

Алексей Иванов, игрок с большим стажем и признанный во всем мире эксперт в сфере гемблинга создал тематический сайт Casino Zeus, где делится с читателями секретами успешной игры, делает обзоры новых казино и игровых новинок, анализирует бонусы, рассказывая о самых выгодных из них.

Разнообразие игр в виртуальном казино РБ

Слоты самые востребованные развлечения среди всех пользователей, поэтому составляют самую большую группу. Это классические игровые автоматы на фруктовую тематику и видео- , а также 3D-слоты. Самыми популярными слотами в Беларуси считают: Gladiator, Vikings, Dragon Kings. Но регулярно появляются новинки от ведущих провайдеров с интересными опциями.

Также есть слоты с прогрессивным джекпотом для тех игроков, которые любят большие ставки и повышенный риск, где самые популярные из них: Mega Joker, Крупные миллионы, Счастливый лепрекон. Они не позволят скучать своим пользователям.

Настольные игры -представлены рулеткой, видео покером, крэпсом и другими популярными азартными развлечениями. Играть в настольные игры можно с компьютером, с дилером или с иными игроками. Подходящий режим выбирает для себя каждый игрок индивидуально.

Карты - представляют собой игры с применением колоды игральных карт, перемешанных в случайном порядке. К примеру: Блек Джек, Баккара, Покер, Дурак, Пасьянс и другие.

Видеопокер - большое количество вариантов реального покера (videopoker american poker 2 и другие). Здесь присутствует много бонусных опций, повышающих шансы на выигрыш. Клиент может менять или заморозить карты или увеличить выплаты в 2 раза.

Live игры

Достаточно новый вид развлечений, сочетающий в себе эффект присутствия и удаленный формат игры. Здесь игру ведут профессиональные дилеры. Клиент может наблюдать за игрой дилера, а потом присоединиться к игре. Он может задавать вопросы не только дилеру, но и другим игрокам, что создает ощущение присутствия и повышает чувство азарта. Кроме классических игр, таких как рулетка, покер и блэкджек, есть возможность сыграть в Side Bet City, Punto Blanco, Top Card или Dragon Tiger. Кроме того, многие игры доступны на нескольких языках, что позволяет игрокам со всего мира могут в полной мере насладиться настоящим опытом азартных игр.

Карточные игры тоже пользуются популярностью, не смотря на то, что были придуманы много веков назад. Во многих из них победа будет зависеть не от удачи, а от внимательности, знаний и выдержки игрока. К топовым относятся: баккара, блэкджек, покер.

Рулетка тоже входит в список лучших игр. Суть игры состоит в том, что на игровом столе находятся два поля с разными числовыми значениями и цветами. После того, как участники делают ставки, крупье бросает шарик и запускает круг. Победителем становится тот, кто правильно угадает куда попадет шарик.

Каждый аппарат имеет разные вариации, классические и обновленные, которые придуманы совсем недавно. В казино есть эмуляторы с бонусами, дополнениями и другими инновациями. В игры можно играть бесплатно и в демонстрационном режиме.

Популярные бонусы в онлайн казино Беларуси

Бонусы бывают без пополнения депозита и с пополнением.

Для новичков и постоянных клиентов.

Самыми популярными считаются фриспины — бесплатные вращения.

Кроме того, есть промокоды, представляющие комбинацию букв и цифр. Они позволят мгновенно получить подарок.

Еще больше о бонусах и правилах их использования можно узнать здесь https://casinozeus.by/ru.

Игра в мобильном онлайн казино

Азартные сайты предлагают клиентам совершать ставки не только со стационарного компьютера, но и любого гаджета, вне зависимости от платформы, на которой они были построены (iOS, Android и др.). Сайты мобильного казино предлагают все те же функции, что и версия для ПК. Мобильная версия сайта не требует скачивания и доступна при нажатии на соответствующую клавишу. Также есть приложения для мобильных, которые придется скачивать и устанавливать на свой гаджет.

Платежные методы оплаты

Заведения дают возможность производить ставки и выводить выигрыши при помощи криптовалют: биткоинах, лайткойнах, эфириуме и других цифровых валют. Действуют следующие платежные системы:

Webmoney.

Qiwi.

Visa/MasterCard/Белкарт.

Skrill.

Neteller.

Яндекс.Деньги.

Bitcoin и т.д.

ВАЖНО! При оформлении заявки на вывод денежных средств, следует сперва пройти процедуру верификации, чтобы подтвердить личность владельца аккаунта, который должен быть один у игрока.

Принципы ответственной игры

Все легальные казино должны придерживается строгой политики ответственного ведения азартных игр и следовать некоторым принципам:

Ограничение кредитов клиента. Ограничение доступа к азартным играм для несовершеннолетних. Помощь в предотвращении и лечении лудомании независимыми специализированными организациями, например Gambling Therapy, GamCare и Gamblers Anonymous, чьи контакты организаций, оказывающих помощь в борьбе с азартной зависимостью представлены на сайте.

По мнению Алексея Иванова: «Играть надо для получения удовольствия от этого процесса, а не для погашения долгов с помощью внезапного выигрыша».