Корвет "Резкий" в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету "Москит"

Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.

Район выполнения ракетной стрельбы закрыли для гражданского судоходства, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Корвет "Резкий" сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету "Москит". Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пуск ракеты "Москит" был осуществлен с ракетного катера Р-20. Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета вовремя обнаружили цель и уничтожили ее с помощью зенитного ракетного комплекса "Редут". Также стрельба по ракете-мишени выполнялась из артиллерийской установки А-190.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - отметили в российском военном ведомстве.

"Резкий" - новейший многоцелевой корвет проекта 20380 Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года. Спущен на воду 1 июля 2021 года. Передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего ТОФ получит шесть таких кораблей, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Вооружение корветов серии 20380: пусковые установки противокорабельных ракет "Уран" или "Калибр-НК" (в зависимости от модификации корабля), зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, пулеметные установки, гранатометы. Имеют противолодочную и антиторпедную защиту. На корабле может базироваться вертолет.