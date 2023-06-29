Войти
ТАСС

Корвет "Резкий" в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету "Москит"

375
0
0
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Район выполнения ракетной стрельбы закрыли для гражданского судоходства, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Корвет "Резкий" сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету "Москит". Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пуск ракеты "Москит" был осуществлен с ракетного катера Р-20. Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета вовремя обнаружили цель и уничтожили ее с помощью зенитного ракетного комплекса "Редут". Также стрельба по ракете-мишени выполнялась из артиллерийской установки А-190.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - отметили в российском военном ведомстве.

"Резкий" - новейший многоцелевой корвет проекта 20380 Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года. Спущен на воду 1 июля 2021 года. Передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего ТОФ получит шесть таких кораблей, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Вооружение корветов серии 20380: пусковые установки противокорабельных ракет "Уран" или "Калибр-НК" (в зависимости от модификации корабля), зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, пулеметные установки, гранатометы. Имеют противолодочную и антиторпедную защиту. На корабле может базироваться вертолет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Москит
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
27.09.2021
На Амурском судостроительном заводе 29 сентября заложат корвет "Бравый"
17.08.2021
Тишина — океану: на Дальнем Востоке заложат два корвета
09.04.2021
Воздушный панцирь для «Молнии»
29.01.2021
«Резкий» маневр: завершается строительство «всевидящего» корвета
14.05.2018
Почему оголили тихоокеанский рубеж России
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:04
  • 52232
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм