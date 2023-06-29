В погоне за Китаем США подомнут ЕС под себя. Европа бессильна

В рамках своей стратегии по борьбе с Китаем США подомнут Европу под себя, пишет обозреватель SCMP Алекс Ло, анализируя новый документ ЕС об отношениях с Америкой. Вашингтон сделает из союзников вассалов, и континент не сможет оказать никакого сопротивления.

Алекс Ло

В документе ЕС рассказывается, как традиционные западные союзники на европейском континенте превращаются в вассалов США в рамках американской стратегии по сдерживанию подъема Китая.

По словам Джейка Салливана, советника по национальной безопасности США, Китай несправедливо субсидирует промышленность, расширяет свои военные амбиции и использует долговые ловушки для усиления влияния в развивающихся странах.

Он и другие американские чиновники неоднократно предупреждали, что Пекин хочет разрушить "основанную на правилах" международную систему и заполучить контроль над миром, начав с доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и соседних государствах. Салливан утверждает, что Китай, предположительно, намерен восстановить средневековую вассальную систему Поднебесной, только в версии XXI века.

При этом он заявил: "Мы не ищем конфронтации или конфликта с Китаем". Салливан оказался самым большим мастером красноречия из всех высших должностных лиц США в формулировании контрстратегии администрации Джо Байдена. Она заключается в том, чтобы делать все то, в чем США обвиняют КНР, только в гораздо больших масштабах.

Например, администрация Байдена пообещала предоставить триллионы долларов, чтобы "помочь" развивающимся странам, но по большей части она давала деньги в долг, чтобы купить влияние в государствах, которыми Соединенные Штаты долгое время пренебрегали, например, в Африке и южной части Тихого океана.

Под предлогом борьбы с инфляцией и защиты поставок самых передовых полупроводников Вашингтон выделил сотни миллионов долларов на субсидирование американского частного сектора. Инструменты, которые он использует, официально известны как акт о снижении инфляции (IRA) и закон о чипах и науке (CHIPS).

Стратегия всеобъемлющего сдерживания Китая, которой придерживаются США, возможно, сможет замедлить или обратить вспять рост Поднебесной. Но в то же время она подминает под себя интересы ключевых союзников Вашингтона и заставляет их следовать его указаниям.

Пекин говорит об этом уже давно. К такому же выводу приходят все больше западных аналитиков, политиков и бывших государственных деятелей. Нынешние политические приоритеты США рискуют поставить под угрозу будущее процветание и безопасность их соратников.

Рассмотрим недавний документ, опубликованный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), общеевропейским аналитическим центром, частично финансируемым некоторыми государствами — членами ЕС. Его руководящий орган состоит из "действующих министров иностранных дел, бывших премьер-министров, членов национальных парламентов и Европарламента, комиссаров ЕС и бывших генсеков НАТО", — так говорится на его сайте.

Название 21-страничного документа — "Искусство вассализации: как конфликт на Украине изменил трансатлантические отношения". Один из его авторов — Джереми Шапиро, директор по исследованиям ECFR, который ранее был сотрудником отдела планирования политики Госдепартамента США и старшим советником помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Он совсем не типичный антиамериканский левый критик из развивающегося мира.

И в работе все сформулировано весьма резко: "Во время холодной войны Европа была центральным фронтом соперничества сверхдержав. Теперь США ожидают, что ЕС и Великобритания будут следовать их стратегии в отношении Китая. Они используют свое лидерское положение для обеспечения этого результата ... Однако вместо этого они приступили к процессу вассализации".

В разделе, озаглавленном "Нынешний виток вассализации", объясняется, как промышленная политика Байдена, направленная на решение внутренних проблем, и его внешний курс, сосредоточенный на противодействии спецоперации России на Украине и сдерживании Китая, создали идеальные условия для "вассализации" Европы.

"Согласно концепции, европейские союзники должны сыграть роль в этой геоэкономической борьбе с Китаем, но все это приведет не к тому, чтобы, как во времена холодной войны, помочь им разбогатеть и внести свой вклад в военную оборону центрального фронта", — утверждается в документе. "Наоборот, их ключевая роль, с точки зрения США, заключается в поддержке стратегической индустриальной политики Америки и в обеспечении ее технологического превосходства над Китаем. Этого союзники могут добиться, если согласятся с промышленным курсом Вашингтона и ограничат свои экономические отношения с Пекина в соответствии с американскими принципами стратегических технологий".

Это означает, что Соединенные Штаты более не делают различий между экономическими, политическими и военными вопросами — все они будут считаться "секьюритизированными" (секьюритизация — концепция, согласно которой те или иные проблемы получают статус вопросов безопасности, причем "проблемы безопасности" существуют исключительно в привязке к актуальному политическому дискурсу, — Прим. ИноСМИ) категориями национальной безопасности США.

Авторы отмечают, что "самое важное — это то, что в этой новой геоэкономической борьбе с Китаем больше не будет чисто экономических вопросов. Технологический и экономический характер конфликта с Пекином означает, что Вашингтон может и будет секьюритизировать почти каждый международный спор".

Авторы называют это "американизацией Европы" и ссылаются на случай с компанией Huawei: "Как многие отмечают, запрет на торговлю в Европе, наложенный на Huawei, также предоставил фирмам США возможность установить более мощное технологическое господство в ЕС".

Давление со стороны Соединенных Штатов приходится на особенно тяжелое время для экономик ЕС и Великобритании. В краткосрочной перспективе они сталкиваются с перспективой рецессии в этом и следующем году. Долгосрочная же показывает, что эти экономики будут все больше сокращаться по сравнению с американской. Промышленная политика США только усугубляет эту тенденцию для европейцев. Цифры говорят сами за себя.

Если судить по ВВП, в 2008 году ЕС (включая Великобританию) в совокупности был крупнейшей экономикой планеты с совокупным объемом в 16,2 триллиона долларов против 14,7 триллиона долларов у США. В прошлом году ЕС и Великобритания вместе достигли показателей в 19,8 триллиона долларов по сравнению с Соединенными Штатами и их 25 триллионами долларов.

Между тем в 2022 году на доллар приходилось примерно 88% мировых валютных операций, и эта цифра оставалась относительно стабильной в течение последних двух десятилетий. Евро, однако, достиг пика в 2010 году на уровне 39% валютных расчетов, а в прошлом году упал до 31%. Та же история и с глобальными запасами резервных валют: доллар и евро имеют 60% и 21% соответственно.

Согласно документу, новая политика США только еще сильнее усугубит положение ЕС. Европейские лидеры прекрасно это понимают, но внутренние разногласия и чрезмерная зависимость от американских гарантий безопасности, как показал украинский конфликт, делают их бессильными и не позволяют дать отпор.

В документе ЕС делается вывод: "Поскольку в будущем эта политика может потенциально замедлить экономический рост в Европе, вызвать [дальнейшую] деиндустриализацию или даже лишить европейцев доминирующих позиций в ключевых отраслях промышленности, следует ожидать, что она вызовет серьезные возражения во всех странах блока".

"[IRA и CHIPS] заставили Брюссель и всех остальных скрежетать зубами и задуматься, как европейцам сохранить свои собственные стратегические отрасли".

"Европейцы могут плакать и жаловаться, но их растущая зависимость от США в области безопасности означает, что в целом ЕС придется принять американскую экономическую политику, особенно если она будет сформулирована как часть поддержки США в деле обеспечения глобальной безопасности. В этом и есть суть вассализации".