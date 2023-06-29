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bmpd.livejournal.com

Новая дополнительная американская военная помощь Украине

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Министерство обороны США 27 июня 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 500 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 40,5 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43,5 млрд долл.

Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 года (с) W.M. Blood (украинский источник)

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 41-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные боеприпасы [зенитные управляемые ракеты и противоракеты] для зенитной ракетной системы Patriot;

- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 30 боевых машин пехоты М2 Bradley;

- 25 бронетранспортёров Stryker;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;

- противотанковые ракеты [видимо, имеются в виду выстрелы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7 и Carl-Gustaf];

- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];

- более 22 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;

- тепловизионные приборы и приборы ночного видения;

- контрольно-диагностическое оборудование для ранее поставленной техники;

- запасные части, генераторы и другое полевое имущество.

С учетом данного пакета, общее количество передаваемых американцами Украине БМП М2А2 Bradley достигло 154 (плюс четыре машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения М7А2 Bradley Fire Support Team), а общее количество передаваемых БТР Stryker - 125 единиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
Leopard-2
Patriot ЗРК
Stinger
Stryker
РПГ-7
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