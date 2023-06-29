Новая дополнительная американская военная помощь Украине

Министерство обороны США 27 июня 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 500 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 40,5 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43,5 млрд долл.
Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 года (с) W.M. Blood (украинский источник)
Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 41-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.
Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:
- дополнительные боеприпасы [зенитные управляемые ракеты и противоракеты] для зенитной ракетной системы Patriot;
- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;
- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;
- авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM;
- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;
- 30 боевых машин пехоты М2 Bradley;
- 25 бронетранспортёров Stryker;
- противотанковые ракетные комплексы Javelin;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;
- противотанковые ракеты [видимо, имеются в виду выстрелы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7 и Carl-Gustaf];
- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];
- более 22 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;
- тепловизионные приборы и приборы ночного видения;
- контрольно-диагностическое оборудование для ранее поставленной техники;
- запасные части, генераторы и другое полевое имущество.
С учетом данного пакета, общее количество передаваемых американцами Украине БМП М2А2 Bradley достигло 154 (плюс четыре машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения М7А2 Bradley Fire Support Team), а общее количество передаваемых БТР Stryker - 125 единиц.