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РИА Новости

Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге.

Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
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