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ТАСС

В России разработали запускающийся из переносного тубуса дрон-камикадзе "Вектор-120"

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Управление беспилотным аппаратом
Управление беспилотным аппаратом.
Источник изображения: rg.ru

В ОКБ "Беспилотного авиастроения" добавили, что солдат сможет запускать дрон из любого положения, в том числе и из окна дома

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Беспилотного авиастроения" разработало дрон-камикадзе самолетного типа "Вектор-120", запуск которого будет осуществляться из переносного тубуса. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В настоящее время ведутся проектные работы и опытное производство отдельных узлов барражирующего боеприпаса "Вектор-120". <...> Планируем выйти на этап летных испытаний уже в 2024 году. Аппарат будет запускаться из одноразового пускового тубуса, находящегося у бойца в амуниции", - рассказали в ОКБ.

Там также сообщили, что изделие сможет нести нагрузку в виде боевой части весом 220-250 г. "Этого вполне достаточно, чтобы превышать поражающий эффект от гранат РГД-5, Ф-1 или составлять конкуренцию выстрелу РПГ-7", - отметили в ОКБ.

Разработчик отметил, что похожие схемы используются в американском тактическом барражирующем боеприпасе Switchblade. Однако, в отличие от американской разработки, "Вектор-120" сможет стартовать из любого положения. "Окно дома, окоп, капонир или лес - это не принципиально. Солдат может взять этот тубус как гранатомет и осуществить запуск аппарата изнутри здания. Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание", - сообщили в организации.

Новая российская система будет обладать несколькими преимуществами. "Тубус можно будет носить не очень бережно, он это выдерживает. Также не нужно развертывать систему запуска - она всегда под рукой. Кроме того, одноразовый тубус дешевле в производстве", - уточнил собеседник ТАСС.

Как сообщили в ОКБ, длина тубуса составляет 90 см, диаметр - 10 см, вес вместе с боеприпасом - 2,8 кг. В разложенном виде "Вектор-120" имеет размах крыльев 1,2 м. Максимальная скорость дрона - около 200 км/ч. "Планируемое полетное время барражирующего боеприпаса - около 30 минут, чего вполне достаточно для выполнения боевой задачи", - заявили в ОКБ "Беспилотного авиастроения".

Аппарат планируется использовать для поражения легкобронированной техники - БМП, БТР и бронеавтомобилей-пикапов, - а также живой силы противника. "На танки замахиваться не будем, но при точном и качественном управлении хороший пилот сможет вогнать дрон в верхнюю защиту моторного отсека и у танка. Однако мы в большей степени видим применение таких аппаратов для поражения живой силы противника. Элементы, находящиеся в сменной боевой части, могут быть шрапнельного типа - это металлические изделия повышенной твердости, которые имеют большой радиус поражения", - заявили в ОКБ. 

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Россия
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