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Известия.ru

Стало известно о прибытии в иранский порт корабля «Махачкала»

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Малый артиллерийский корабль «Махачкала
Малый артиллерийский корабль «Махачкала.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» прибыл в иранский порт Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает Iran Front Page 27 июня.

«В ходе визита иранские и российские военные встретятся и изучат пути укрепления связей в морском секторе и двусторонней военно-морской дипломатии», — говорится в публикации.

Отмечается, что экипаж российского военного корабля встретится с командующим Северным флотом Ирана, совершит поездку по Бендер-Энзели, примет участие в спортивных соревнованиях и совместных морских учениях.

Ранее, 23 мая, стало известно, что главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов побывал с официальным визитом в Иране. В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран.

15 марта в Минобороны РФ сообщали, что в Аравийском море начались трехсторонние военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. Учения проходили в районе иранского порта Чахбехар. Россию на них представляли фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама».

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