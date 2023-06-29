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Вестник Мордовии

Измененный до неузнаваемости российский танк Т-72Б показали в районе СВО

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский Т-72Б с множеством доработок был замечен в одном из районов проведения СВО. Боевая машина получила за кормой башни кормовую нишу, полностью закрывающую верхнюю часть двигательного отсека.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), над люками наводчика-оператора и командира машины водружен специальный защитный экран. Как предполагают военные эксперты, такие меры должны снижать эффективность вражеских противотанковых боеприпасов, атакующих с верхней полусферы, а также защищать от ударов дронов - камикадзе.

В передней части по обе стороны 125-мм гладкоствольной пушки установлены прямоугольные короба. Вероятно, их задача нейтрализовывать боевые части вражеских ПТУР и реактивных гранат на максимальном удалении от основной брони.

В то же время большую работу по совершенствованию танков проводит и российская оборонная промышленность, так, сходящие с конвейера модернизированные Т-72Б3М и Т-80БВМ , а также новые Т-90М достаточно основательно доработаны. То же самое касается и возвращаемых в строй Т-62М и Т-62МВ.

Кроме того, некоторое время назад сообщалось, что отечественные танки получат комплексы активной защиты "Арена-М", которые способны сбивать широкую номенклатуру средств поражения.

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Страны
Россия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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