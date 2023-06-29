Разработчик сообщил о строгом соблюдении графика поставок ОТРК "Искандер-М" в войска РФ

Благодаря этой работе было полностью проведено переоснащение ракетных войск и артиллерии, рассказали в пресс-службе Конструкторского бюро машиностроения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. График поставок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" в Вооруженные силы (ВС) России за все время их осуществления не был сдвинут ни на день. Об этом сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, разработчик комплекса) по случаю десятилетия первой отправки ОТРК в войска.

"Коломенская научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ровно 10 лет назад, 28 июня 2013 года, передала Министерству обороны РФ первый бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". <...> Поставки бригадных комплектов проводились два раза в год - летом и осенью. Несмотря на огромную работу по выполнению производственной задачи, график не был сдвинут ни на день", - сообщили в пресс-службе.

Торжественная церемония передачи первой бригады в войска состоялась в учебном центре боевого применения ракетных войск и артиллерии. Как отмечают в КБМ, впервые поставка комплекса была осуществлена комплектно, что стало принципиально новым подходом к поставкам вооружения и военной техники как для предприятий промышленности, так и для ВС РФ.

Долгосрочный госконтракт между Минобороны РФ и КБМ как единственным поставщиком комплекса был заключен в 2011 году. Контрактом была четко определена номенклатура боевой техники и сроки ее поставок в войска на несколько лет вперед. В холдинге подчеркивают, что такой подход позволил предприятиям кооперации планировать деятельность на долгосрочную перспективу, а Минобороны - в установленные сроки перевооружить все ракетные бригады Сухопутных войск РФ. "Благодаря этой большой и сложной работе было полностью проведено переоснащение ракетных войск и артиллерии с ТРК "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М", - подчеркнули в пресс-службе.

"Искандер-М" - российский ОТРК, предназначенный для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на максимальной дальности до 500 км. Комплекс оснащается двумя основными типами ракет: квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета и крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности.

В России ОТРК "Искандер-М" находится на вооружении с 2014 года, а полностью перевооружение подразделений ракетных войск и артиллерии РФ на этот комплекс было завершено в конце 2019 года.