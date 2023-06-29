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Первое испытание французского гиперзвукового летательного аппарата VMAX

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Главное управление вооружений (Direction générale de l’armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции сообщило, что вечером 26 июня 2023 года с испытательного ракетного полигона DGA в Бискарроссе на юге Атлантического побежья Франции был произведен первый испытательный пуск демонстратора французского экспериментального маневрирующего гиперзвукового летательного аппарата VMAX (Véhicule Manœuvrant eXpérimental). Запуск был произведен с использованием геофизической ракеты в качестве разгонной части и объявлен успешным.

Первый испытательный пуск демонстратора французского экспериментального маневрирующего гиперзвукового летательного аппарата VMAX (Véhicule Manœuvrant eXpérimental) с использованием геофизической ракеты с испытательного ракетного полигона в Бискарроссе, 26.06.2023 (с) министерство вооруженных сил Франции

Инверсионный след от полета аппарата VMAX в верхних слоях атмосферы был виден большому количеству наблюдателей на юге Франции и севере Испании.

DGA заявило, что "данное летное испытание, использующее множество внедренных технологических инноваций, стало беспрецедентной технической задачей, которая подготавливает будущее нашей национальной дорожной карты в области гиперзвука. Франция является одной из немногих стран в мире, обладающих надежным опытом в этой области".

Аппарат VMAX разработан и изготовлен компанией ArianeGroup (совместное предприятие групп Airbus и Safran) при поддержке французского Национального центра аэрокосмических исследований ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales). Облик и характеристики аппарата не раскрываются, но, по мнению французских специализированных ресурсов, он представляет собой типичный гиперзвуковой планирующий блок ("глайдер") без двигателя. Ожидаемая скорость называлась французскими официальными источниками как "более 5М" и "более 6000 км/ч".

О программе VMAX как демонстрации возможностей создания во Франции гиперзвукового ударного оружия впервые объявила в январе 2019 года тогдашняя министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли. Изначально первый запуск демонстратора VMAX был запланирован на конец 2021 года, но в итоге состоялся с полуторагодовым опозданием.

Согласно заявлению военного советника ArianeGroup адмирала Шарля-Анри дю Ше, сделанному некоторое время назад на слушаниях в Национальном собрании Франции, второй демонстрационный образец гиперзвукового планера с улучшенными характеристиками под названием VMAX-2 должен совершить испытательный полёт в 2024-2025 годах. "Как только мы будем иметь эти два демонстратора, мы сможем сказать, что Франция будет оснащена этой технологией, и тогда Генеральный штаб должен будет решить, в зависимости от требований, имеется ли необходимость использования ее в качестве оружия или нет", - сказал он.

По спекуляциям в ряде французских специализированных медиа, аппарат VMAX является фактически прототипом гиперзвукового планирующего боевого блока стратегического назначения с ядерным зарядом.

Следует отметить, что в свое время Франция была одним из лидеров в развитии гиперзвуковых технологий, осуществляя в 1960-е годы ряд программ в этой области. Наиболее технически продвинутой из них был проект VERAS (Véhicule expérimental de recherches aérothermodynamiques et structurales) - экспериментального гиперзвукового летательного аппарата, разрабатывавшегося компанией Nord Aviation совместно с департаментом исследовательских и испытательных работ (DRME) управления вооружений министерства вооруженных сил Франции (DMA, предшественника DGA) и ONERA. При взлетном весе 1500 кг аппарат VERAS должен был развивать скорость до 10М. По соображениям финансового и технического порядка программа VERAS была остановлена в 1971 году за несколько месяцев до намеченного в Бискарроссе первого запуска прототипа этого аппарата с использованием ракеты Diamant-A. Впоследствии наработки по VERAS были использованы в 1980-1990-е годы в проекте французского (европейского) многоразового космического корабля Hermes.

Помимо VMAX, сейчас во Франции под руководством DGA при головной роли ArianeGroup осуществляется также программа создания перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования ASN4G (Air Sol Nucléaire 4e génération) с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ракета ASN4G предназначена для замены примерно с 2035 года состоящей сейчас на вооружении во Франции крылатой ракеты воздушного базирования MBDA ASMP-A, также оснащаемой ПВРД и имеющей скорость около 3М. Для ASN4G заявляется возможность достижения скорости якобы до 8М. Гиперзвуковой ПВРД (по французской терминологии, "super-statoréacteur" - "супер-прямоточный") для ASN4G совместно разрабатывается ONERA и компанией MBDA.

Полноразмерный макет разрабатывавшегося в 1960-е годы французского экспериментального гиперзвукового летательного аппарата VERAS (Véhicule expérimental de recherches aérothermodynamiques et structurales) в экспозиции авиасалона в Ле-Бурже в 1969 году (с) Flug Revue

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Испания
Франция
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