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Известия.ru

Американский военный самолет 10 раз облетел Прагу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/David Becker

Стратегический транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США кружил над Прагой и частью Среднечешского края, описав правильный овал не менее 10 раз. Затем он направился на аэродром в городе Часлав на востоке страны, где и приземлился, сообщило 27 июня чешское издание Novinky.

«Согласно информации сервера Flightradar24, самолет с позывным RCH316 вылетел с аэродрома в городе Глазго, Шотландия. Во второй половине дня он начал описывать правильные овалы над Прагой и сделал это не менее 10 раз», — указывается в публикации.

По данным управления воздушного движения (УВД) Чехии, экипажу самолета нужно было израсходовать лишнее топливо.

Также пресс-секретарь генштаба чешской армии Властимила Циприсова отметила, что самолет Boeing C17 ВВС США перевозит в рамках завершения международных учений Air Defender материалы с базы в Чаславе. Из-за корректировки веса перед посадкой самолет несколько раз облетел столицу Чехии, пояснила она.

Учения Североатлантического альянса Air Defender проходили в Германии с 12 по 23 июня. В мероприятиях были задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.


Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» еще в апреле отмечал, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе того, под чьим началом и контролем она находится.

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Страны
Германия
Россия
США
Чехия
Продукция
C-17
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
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